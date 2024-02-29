На Львівщині жінка отримала штраф за те, що її син душив однокласницю

Школяр вчиняв булінг щодо однокласниць.

На Львівщині визнали винною у адмінправопорушенні жінку, чий син ображає однокласниць, одну з них він навіть душив, а іншу - вдарив по обличчю. Про це пише zaxid.net.

Зазначається, що син жінки навчається у середній школі I-III ступенів у місті Добромиль. Хлопець вчиняє булінг щодо своїх однокласниць, ображає їх нецензурними словами, штовхає, одну з дівчат хлопець душив, а іншій давав ляпаси по обличчю.



Оскільки хлопець є малолітнім і не може нести покарання за свої вчинки, то поліція склала протокол про вчинення адмінправопорушення (булінгу) щодо матері школяра. Жінка в свою чергу заявила, що у сина був конфлікт з дівчатами, але вони уже помирились. Вона визнала, що поведінка сина може бути трохи агресивною, бо він є гіперактивним. Вину в адмінправопорушенні вона визнала.

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