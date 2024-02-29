Во Львовской области женщина получила штраф за то, что ее сын душил одноклассницу

Школьник совершал буллинг в отношении одноклассниц.

На Львовщине признали виновной в админправонарушении женщину, чей сын оскорбляет одноклассниц, одну из них он даже душил, а другую ударил по лицу. Об этом пишет zaxid.net.

Отмечается, что сын женщины учится в средней школе I-III ступеней в городе Добромиль. Он устраивает буллинг по отношению к своим одноклассницам, оскорбляет их нецензурными словами, толкает, одну из девочек он душил, а другой давал пощечину по лицу.

Поскольку мальчик малолетний и не может нести наказание за свои поступки, полиция составила протокол о совершении админправонарушения (буллинга) в отношении матери школьника. Женщина, в свою очередь, заявила, что у сына был конфликт с девочками, но они уже помирились. Она признала, что поведение сына может быть немного агрессивным, потому что он является гиперактивным. Вину в админправонарушении она признала.

Мать школьника оштрафовали 850 грн.

Напомним, что по инициативе парламентского Комитета по свободе слова состоялся круглый стол, во время которого участники встречи высказались за запрет Telegram в Украине. Как отметил председатель правления общественной организации «Интерньюз-Украина» Константин Квурт, Telegram «это враждебная платформа, и государство никак не противодействует, а наоборот поощряет использование «Телеграмма».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.