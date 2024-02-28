Офіційний сайт Верховної Ради зламали

Сайт був зламаний, унаслідок чого, посилання на Телеграм-канал веде на фейкову сторінку, повідомили у парламенті.

Офіційний сайт Верховної Ради України був зламаний, а посилання на офіційний Telegram-канал було замінено на фейковий. Про це йдеться у заяві парламенту.

"Вебсайт Верховної був зламаний, унаслідок чого, посилання на Телеграм-канал Верховної Ради України на офіційному вебсайті Парламенту веде на фейкову сторінку!", - йдться у повідомленні.

Офіційна сторінка Ради на Telegram-каналі знаходиться за посиланням.

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