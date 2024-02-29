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  1. У світі

Лідери Конгресу США досягли угоди, щоб уникнути шатдауну

08:08, 29 лютого 2024
Лідери Конгресу погодилися на ще один короткостроковий тимчасовий законопроєкт про витрати, щоб уникнути шатдауну.
Лідери Конгресу США досягли угоди, щоб уникнути шатдауну
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Лідери Конгресу США досягли угоди щодо кількох законопроектів у рамках бюджетної резолюції, що дозволить зрушити терміни часткової зупинки роботи кількох міністерств. Про це повідомляють The New York Times та Politico.

Так, члени Конгресу уклали тимчасову угоду щодо законопроектів, які стосуються, зокрема, фінансування Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів, а також Міністерства житлового будівництва та міського розвитку.

Вона, зокрема, передбачає продовження фінансування деяких урядових установ на тиждень, до 8 березня, а решти – ще на два тижні, до 22 березня.

Лідери заявили, що вони дійшли згоди щодо шести з 12 щорічних законопроєктів про витрати, які «будуть проголосовані і прийняті до 8 березня». За їхніми словами, тимчасовий захід був необхідний для того, щоб дати розпорядникам бюджетних коштів «достатньо часу, щоб виконати цю угоду в принципі», і щоб законодавці могли переглянути її текст.

«Ми згодні з тим, що Конгрес повинен працювати в двопартійний спосіб, щоб фінансувати наш уряд», – йдеться в спільній заяві. Угода проклала шлях до голосування в Палаті представників вже в четвер, щоб зберегти роботу уряду, а Сенат, як очікується, послідує її прикладу до опівночі п'ятниці.

Як відомо, що шатдаун у США настає у тому випадку, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент своїм підписом затвердити фінансування роботи федеральних органів влади.

Нагадаємо, що за ініціативи парламентського Комітету з питань свободи слова відбувся круглий стіл, під час якого учасники зустрічі висловилися за заборону Telegram в Україні. Як зазначив голова правління громадської організації «Інтерньюз-Україна» Костянтин Квурт, Telegram «це ворожа платформа, і держава ніяк не протидіє, а навпаки заохочує використання «Телеграму».

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