Суд штату Іллінойс виключив Трампа з виборчих бюлетенів республіканських праймеріз

Іллінойс став третім штатом, де Трампа виключили з виборчих бюлетенів, після Колорадо і Мейна.

В США суддя штату Іллінойс виключив експрезидента Дональда Трампа з виборчих бюлетенів республіканських праймеріз на підставі так званої «заборони заколотників», передбаченої 14-ю поправкою до Конституції. Про це повідомляє CNN.

За даними видання, у Трампа є короткий період часу для подачі апеляції.

«Несподіване рішення, ухвалене в середу, з'явилося в той час, коли аналогічний антитрампівський позов з Колорадо перебуває на розгляді у Верховному суді США, який, як очікується, відхилить аргументи про те, що Трампу заборонено обіймати посаду президента», — пише CNN.

Окружний суддя Кук Трейсі Портер значною мірою покладалася на попередній висновок Верховного суду Колорадо, назвавши аргументацію штату Колорадо «переконливою».

«Суд також усвідомлює масштаби цього рішення і його вплив на майбутні праймеріз в Іллінойсі», – написала Портер. – Виборча рада штату Іллінойс повинна вилучити Дональда Трампа з бюлетеня на праймеріз 19 березня 2024 року або зробити так, щоб всі голоси, подані за нього, були анульовані», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Іллінойс став третім штатом, де Трампа виключили з виборчих бюлетенів, після Колорадо і Мейна. Але ці рішення були призупинені в очікуванні апеляції у справі Колорадо до Верховного суду США.

Нагадаємо, що за ініціативи парламентського Комітету з питань свободи слова відбувся круглий стіл, під час якого учасники зустрічі висловилися за заборону Telegram в Україні. Як зазначив голова правління громадської організації «Інтерньюз-Україна» Костянтин Квурт, Telegram «це ворожа платформа, і держава ніяк не протидіє, а навпаки заохочує використання «Телеграму».

Раніше ми писали, що Дональд Трамп переміг на праймеріз у штаті Мічиган.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.