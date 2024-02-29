Житель Хмельницкого не доказал причины для назначения именно его опекуном недееспособной бабушки: детали дела

Суд считает, что желание хмельничанина быть опекуном – это способ уклонения от мобилизации.

С заявлением с просьбой признать недееспособной его бабушку, установить над ней опеку и назначить его опекуном в суд обратился житель Хмельницкого. Объяснил, что по состоянию здоровья она нуждается в постоянном постороннем уходе: не разговаривает, не может самостоятельно обеспечить себя в быту, не в состоянии осознавать значение своих действий и управлять ими.

Диагноз подтвердила судебно-психиатрическая экспертиза, сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Хмельницкий горрайонный суд признал бабушку недееспособной. Однако отказал в удовлетворении заявления внука о назначении его опекуном.

Він подав апеляційну скаргу: просив скасувати це рішення і задовольнити його вимоги. Апелянт не погодився з твердженням суду про те, що його бажання бути опікуном – спосіб ухилення від мобілізації під час воєнного стану. Уважає, суд першої інстанції не взяв до уваги подання органу Опіки та піклування щодо можливості призначення його опікуном, а також заяви родичів про відмову від здійснення опіки над бабусею.

Утім апеляційний суд погодився з висновком місцевого суду – заявник не довів підстав для призначення опікуном недієздатної бабусі саме його.

У засіданні апеляційного суду він пояснив, що раніше за бабусею доглядав його батько: провідував її у селі, де до літа 2023 року (час подання заяви до суду) вона проживала сама.

«Звертаючись до суду із заявою, заявник вказував, що він бажає доглядати за [бабусею] та відповідає усім вимогам опікуна. Однак, у матеріалах справи відсутні належні та допустимі докази того, що між ним і бабусею склалися особисті приязні взаємини, що забезпечить належний догляд підопічній. Орган опіки та піклування не перевірив можливість [апелянта] здійснювати повноваження опікуна у зв`язку із зайнятістю на роботі», – зауважив апеляційний суд.

Колегія суддів ХАС зазначила, що призначення опікуна недієздатної особи здійснюється за поданням органу опіки та піклування, проте без доведення передбачених законом умов воно не може бути підставою для призначення опікуна у судовому порядку. Для суду таке подання має лише рекомендаційний характер.

На думку апеляційного суду, посилання апелянта на безпідставність висновку суду, що призначення опікуном є способом ухилення від мобілізації, як на підставу для скасування судового рішення, не заслуговує на увагу.

Відтак ХАС відхилив його апеляційну скаргу, а рішення місцевого суду залишив без змін.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/21072/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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