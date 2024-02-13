Дональд Трамп попросил Верховный суд отложить рассмотрение его дела о вмешательстве в выборы

Экс-президент США попросил Верховный суд приостановить решение суда округа Колумбия, согласно которому у него нет президентского иммунитета по делу о попытке сохранить власть после поражения на выборах 2020 года.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп попросил Верховный суд приостановить решение суда округа Колумбия, согласно которому у него нет президентского иммунитета по делу о попытке сохранить власть после поражения на выборах 2020 года. Об этом сообщает издание ВВС News.

Так, в заявлении адвокатов экс-президента говорится, что многомесячный судебный процесс во время предвыборной гонки «взорвет способность президента Трампа вести кампанию против президента Байдена».

Если большинство судей Верховного суда согласятся с доказательствами Трампа, то суд над бывшим президентом может быть отложен на время после выборов, которые состоятся в ноябре 2024 года. В случае, если требование Трампа будет отклонено, судебный процесс может начаться уже весной этого года.

Издание указывает, что неизвестно, когда Верховный суд вынесет решение по апелляции Трампа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.