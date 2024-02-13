Дональд Трамп попросив Верховний суд відкласти розгляд його справи про втручання у вибори

Експрезидент США попросив Верховний суд призупинити рішення суду округу Колумбія, згідно з яким він не має президентського імунітету у справі про спробу зберегти владу після поразки на виборах 2020 року.

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп попросив Верховний суд призупинити рішення суду округу Колумбія, згідно з яким він не має президентського імунітету у справі про спробу зберегти владу після поразки на виборах 2020 року. Про це повідомляє видання ВВС News.

Так, у заяві адвокатів екс-президента йдеться про те, що багатомісячний судовий процес під час передвиборчих перегонів «підірве здатність президента Трампа вести кампанію проти президента Байдена».

Якщо більшість суддів Верховного суду погодяться з доказами Трампа, то суд над колишнім президентом може бути відкладений на певний час після виборів, які відбудуться у листопаді 2024 року. У тому випадку, якщо вимога Трампа буде відхилена, судовий процес може розпочатися вже навесні цього року.

Видання вказує, що невідомо, коли Верховний суд винесе рішення щодо апеляції Трампа.

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