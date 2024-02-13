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Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

Комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у кандидата Павла Кулика, чому він декларував батьків та сестер як членів сім’ї, але не зазначав їхній дохід

Павло Кулик пояснив це тим, що бажав спростити собі декларування.

Олег Корнієнко під час конкурсу на голову НАЗК пояснив, чому подав до суду через відмову надання його дітям земельних ділянок

Кандидат на голову НАЗК Олег Корнієнко під час співбесіди вказав, всі лише бачать статті на сайті НАЗК про те, що складені протоколи, але якщо подивитися результат – як вони розглядаються судами – то результат НАЗК дуже низький.

В суді на Київщині посварилися голова суду та начальник канцелярії суду: причина унікальна

Начальник канцелярії суду відмовилася реєструвати клопотання слідчого про обшук після початку обідньої перерви в суді.

До кандидатки на голову НАЗК Катерини Каплюк виникли питання щодо роботи під керівництвом екс-прокурора ГПУ Олександра Амплєєва

Також Конкурсну комісію зацікавило, що на «Українську правду» Катерина Каплюк працювала не за трудовим договором, а як ФОП.

  1. У світі

Дональд Трамп попросив Верховний суд відкласти розгляд його справи про втручання у вибори

10:10, 13 лютого 2024
Експрезидент США попросив Верховний суд призупинити рішення суду округу Колумбія, згідно з яким він не має президентського імунітету у справі про спробу зберегти владу після поразки на виборах 2020 року.
Дональд Трамп попросив Верховний суд відкласти розгляд його справи про втручання у вибори
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Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп попросив Верховний суд призупинити рішення суду округу Колумбія, згідно з яким він не має президентського імунітету у справі про спробу зберегти владу після поразки на виборах 2020 року. Про це повідомляє видання ВВС News.

Так, у заяві адвокатів екс-президента йдеться про те, що багатомісячний судовий процес під час передвиборчих перегонів «підірве здатність президента Трампа вести кампанію проти президента Байдена».

Якщо більшість суддів Верховного суду погодяться з доказами Трампа, то суд над колишнім президентом може бути відкладений на певний час після виборів, які відбудуться у листопаді 2024 року. У тому випадку, якщо вимога Трампа буде відхилена, судовий процес може розпочатися вже навесні цього року.

Видання вказує, що невідомо, коли Верховний суд винесе рішення щодо апеляції Трампа.

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