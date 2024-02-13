Що святкують 13 лютого та які пам’ятні події сталися цього дня

13 лютого відзначають Всесвітній день радіо та День подруг.

У вівторок, 13 лютого, в Україні та світі відзначають декілька свят.

Сьогодні святкують Міжнародний день жіночої дружби (День подруг). Неофіційне свято, яке щороку відзначають напередодні Дня святого Валентина.

Також 13 лютого — Міжнародний день млинця. Це особливий день, який є популярним в різних куточках світу, особливо у Великій Британії, США, Канаді, Ірландії, Франції, Австралії, Іспанії, Бразилії та Італії.

Ще сьогодні святкують Всесвітній день радіо. Ідея створити таке свято належить ЮНЕСКО, а затвердили його 2011 року. Вже через рік ООН підтримала ініціативу, тому свято стало міжнародним.

Крім цього, сьогодні День народження кінокамери. Саме цього дня 1895 року брати Люм'єр запатентували першу кінокамеру. Винахідники назвали пристрій сінематографом. А створили його на основі кінескопу (винайшов Томас Едісон), який дозволяв дивитися через маленьке віконце невелике кіно.

Віряни вшановують пам'ять преподобного Мартиніана Кесарійського.

Пам’ятні дати:

1858 рік — англійці Бертон і Спік відкривають у Східній Африці озеро Танганьїка;

1867 рік — починаються роботи з перекриття Сенни в Брюсселі;

1895 рік — брати Луї й Огюст Люм'єр отримують патент на свою версію сінематографа на основі апарату Леона Булі;

1898 рік — першою жертвою наїзду автомобіля стає Генрі Ліндфілд із Брайтона (Велика Британія);

1913 рік — Далай-лама XIII оголошує незалежність Тибету від Китаю;

1917 рік — у Великій Британії уряд дозволяє жінкам бути водіями таксі;

1931 рік — урочисте відкриття нової столиці Індії — Нью-Делі;

1942 рік — розпочинається примусове вивезення українського населення з окупованих територій на роботи до Німеччини;

1945 рік — авіація союзників практично повністю руйнує Дрезден;

1959 рік — до продажу надходять перші ляльки Барбі;

1960 рік — відбувається перше випробування французької атомної бомби в Сахарі;

1981 рік — в "Нью-Йорк таймс" опублікували найдовше речення — з однієї тисячі двохсот вісімдесяти шести слів;

1992 рік — Уганда визнає незалежність України;

2001 рік — арешт експрем'єр-міністерки Юлії Тимошенко за контрабанду російського газу в Україну і несплату податків;

2012 рік — виводять на орбіту перший угорський штучний супутник Землі MaSat-1.

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