Обрано голову Рівненського районного суду Рівненської області

Суд очолив Олександр Штогун.

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9 лютого відбулись збори суддів Рівненського районного суду Рівненської області щодо вирішення питання про обрання на адміністративну посаду голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Шляхом таємного голосування, на посаду голови суду обрано суддю Олександра Штогуна.

Раніше ми писали, що обрано голову Тячівського райсуду Закарпатської області.

Також обрали голову Городоцького райсуду Хмельницької області.

А ще обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

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