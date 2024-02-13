Избран председатель Ровенского районного суда Ровенской области

Суд возглавил Александр Штогун.

9 февраля состоялось собрание судей Ровенского районного суда Ровенской области по решению вопроса об избрании на административную должность председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Путем тайного голосования, на должность председателя суда избран судья Александр Штогун.

Ранее мы писали, что избран председатель Тячевского райсуда Закарпатской области.

Кроме того, избрали председателя Городоцкого райсуда Хмельницкой области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

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