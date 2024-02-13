Можно ли уволить работника за несоответствие занимаемой должности: разъяснение

В случае установления работодателем несоответствия работника занимаемой должности, на которую он принят, или выполняемой работе, он имеет право в течение срока испытания уволить такого работника, письменно предупредив его об этом за три дня.

Государственная служба по вопросам труда разъяснила, можно ли уволить работника за несоответствие занимаемой должности.

Так, при заключении трудового договора работнику может устанавливаться испытательный срок с целью проверки его соответствия поручаемой работе. Согласно статье 26 Кодекса законов о труде Украины, условие об испытании должно быть указано в приказе (распоряжении) о принятии на работу.

В течение испытательного срока оценивается соответствие работника работе или должности. Период испытания не может превышать 3-х месяцев и 6-ти месяцев при согласовании с профсоюзом. Срок испытания при принятии на работу рабочих не может превышать одного месяца. Дни, в которые работник фактически не исполнял обязанности, в продолжительность испытательного срока не причисляются.

В случае установления работодателем несоответствия работника занимаемой должности, на которую он принят, или выполняемой работе, он имеет право в течение срока испытания уволить такого работника, письменно предупредив его об этом за три дня.

Разрыв трудового договора в таком случае осуществляется на основании пункта 11 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.

В случае обнаруженного несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, препятствующих продолжению этой работы, а так же в случае отказа в предоставлении допуска к государственной тайне или отмене допуска к государственной тайне, если выполнение возложенных на него обязан обязанностей требует доступа к государственной тайне, за пределами испытательного срока возможно на основании пункта 2 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины. В этом случае основанием для увольнения могут стать новые обстоятельства, отсутствовавшие на время заключения трудового договора или испытательного срока.

Увольнение по этим основаниям может быть обжаловано работником в порядке, установленном для рассмотрения трудовых споров по вопросам увольнения.

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