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  1. В Украине

Можно ли уволить работника за несоответствие занимаемой должности: разъяснение

20:35, 13 февраля 2024
В случае установления работодателем несоответствия работника занимаемой должности, на которую он принят, или выполняемой работе, он имеет право в течение срока испытания уволить такого работника, письменно предупредив его об этом за три дня.
Можно ли уволить работника за несоответствие занимаемой должности: разъяснение
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Государственная служба по вопросам труда разъяснила, можно ли уволить работника за несоответствие занимаемой должности.

Так, при заключении трудового договора работнику может устанавливаться испытательный срок с целью проверки его соответствия поручаемой работе. Согласно статье 26 Кодекса законов о труде Украины, условие об испытании должно быть указано в приказе (распоряжении) о принятии на работу.

В течение испытательного срока оценивается соответствие работника работе или должности. Период испытания не может превышать 3-х месяцев и 6-ти месяцев при согласовании с профсоюзом. Срок испытания при принятии на работу рабочих не может превышать одного месяца. Дни, в которые работник фактически не исполнял обязанности, в продолжительность испытательного срока не причисляются.

В случае установления работодателем несоответствия работника занимаемой должности, на которую он принят, или выполняемой работе, он имеет право в течение срока испытания уволить такого работника, письменно предупредив его об этом за три дня.

Разрыв трудового договора в таком случае осуществляется на основании пункта 11 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.

В случае обнаруженного несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, препятствующих продолжению этой работы, а так же в случае отказа в предоставлении допуска к государственной тайне или отмене допуска к государственной тайне, если выполнение возложенных на него обязан обязанностей требует доступа к государственной тайне, за пределами испытательного срока возможно на основании пункта 2 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины. В этом случае основанием для увольнения могут стать новые обстоятельства, отсутствовавшие на время заключения трудового договора или испытательного срока.

Увольнение по этим основаниям может быть обжаловано работником в порядке, установленном для рассмотрения трудовых споров по вопросам увольнения.

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