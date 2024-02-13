В Чехии предлагают сделать бессрочным запрет выдачи виз гражданам рф и Белоруссии

Введенные ранее правила действуют до 31 марта 2024 года, а МИД хочет сделать запрет бессрочным.

Министерство иностранных дел Чехии предлагает продлить запрет на выдачу виз и виды на жительство для граждан рф и Беларуси. Введенные ранее правила действуют до 31 марта 2024 года, а МИД хочет сделать запрет бессрочным. Об этом сообщает CTK.

Отмечается, что россияне и белорусы, уже имеющие вид на жительство в Чехии, не подпадают под эти правила. Постановление также не касается заявлений на краткосрочные визы, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина Евросоюза.

Он также не касается запросов на выдачу визы, разрешения на временное или постоянное проживание, если пребывание заявителя в пользу Чешской Республики и этот интерес подтвержден министром иностранных дел.

Правила не касаются заявок на выдачу разрешения на продолжительное проживание, если заявитель является членом семьи иностранца с разрешением на пребывание в Чехии. Белорусские граждане могут подать заявку на получение вида на жительство для обучения в вузе на основе стипендий, предоставляемых Чешской Республикой, Евросоюзом или международными организациями.

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