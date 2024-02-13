У Чехії пропонують зробити безстроковою заборону видачі віз громадянам рф і Білорусі

Введені раніше правила діють до 31 березня 2024 року, а МЗС хоче зробити заборону безстроковою.

Міністерство закордонних справ Чехії пропонує продовжити заборону на видачу віз та посвідки на проживання для громадян рф та Білорусі. Введені раніше правила діють до 31 березня 2024 року, а МЗС хоче зробити заборону безстроковою. Про це повідомляє CTK.

Зазначається, що росіяни та білоруси, які вже мають дозвіл на проживання у Чехії, не підпадають під ці правила. Постанова також не стосується заяв на короткострокові візи, якщо заявник є членом родини громадянина Чехії або громадянина Євросоюзу.

Він також не стосується запитів на видачу візи, дозвіл на тимчасове чи постійне проживання, якщо перебування заявника на користь Чеської Республіки та цей інтерес підтверджено міністром закордонних справ.

Правила не торкаються заявок на видачу дозволу на тривале проживання, якщо заявник є членом родини іноземця з дозволом на перебування в Чехії. Білоруські громадяни можуть подати заявку на отримання дозволу на проживання для навчання у ВНЗ на основі стипендій, що надаються Чеською Республікою, Євросоюзом чи міжнародними організаціями.

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