Растаможка авто, онлайн-брак и сервисы для ветеранов: Михаил Федоров анонсировал новые услуги в «Дії»

Восемь новых услуг в скором времени появятся в «Дії», сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В ближайшее время в приложении "Дії" появятся восемь новых услуг. Среди них – растаможка авто, онлайн-брак, кабинет пациента и другие. Об этом рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщается на сайте правительства.

В настоящее время в приложении доступны 14 цифровых документов и более 30 сервисов, а на портале – более сотни услуг.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в ближайшее время у "Дії" появятся следующие услуги:

Розмитнення авто. Це один з найбільш довгоочікуваних сервісів, який зробить процес розмитнення прозорим та швидким, без будь-яких суб’єктивних рішень з боку митниці та людського фактора. Для розрахунку ціни враховуватимуть лише сталі характеристики, на які не може вплинути митник.

Онлайн-шлюб. Завдяки послузі українці зможуть одружуватися навіть не виходячи з дому. Чи навіть, якщо перебувають у різних містах зі своїми коханими.

Сервіси для ветеранів. Нададуть можливість отримати онлайн-статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України.

Кабінет пацієнта і медичні пуші. Сервіс дозволить зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) через "Дію", а потім вибрати лікаря та підписати декларацію. Крім того, повідомлення від ЕСОЗ надходитимуть ще й у "Дію".

Відкритий код "Дії". Допоможе експортувати застосунок в інші країни та супроводжувати його інтеграцію. Крім того, дозволить IT-спільноті долучитися до аналізу коду й пропонувати зміни чи покращення.

Більше документів у застосунку. Зокрема, освітні атестати та дипломи, актові записи цивільного стану про народження, зміну імені, шлюб та розлучення. Окрім свідоцтва про народження дитини, у батьків відображатиметься і власне, а також дітей старше за 18 років.

"Дія.Підпис" для юридичних осіб. Найзахищеніший електронний підпис стане доступний і для бізнесу. Це допоможе пришвидшити процеси та зробити прозорими дії підприємців.

"Дія" для партнерів. Новий сценарій інтеграції, який дасть змогу партнерам авторизувати користувачів "Дії" з отриманням ПІБ, номера телефону і пошти.

Фото: Дія

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