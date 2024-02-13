Суд Нидерландов запретил экспорт любых запчастей к истребителям F-35 в Израиль: причина

Страна опасается, что истребители использовались и могут использоваться для нарушения международного права во время войны в секторе Газа.

В Нидерландах суд обязал правительство заблокировать экспорт любых запчастей к истребителям F-35 в Израиль. Об этом сообщает Reuters.

Страна опасается, что истребители использовались и могут использоваться для нарушения международного права во время войны в секторе Газа.

«Нельзя отрицать, что существует явный риск того, что экспортируемые детали F-35 будут использованы в серьезных нарушениях международного гуманитарного права», - говорится в решении суда.

Апелляционный суд заявил, что у государства есть семь дней на выполнение этого решения. Правительство Нидерландов заявило, что подаст апелляцию в Верховный суд, утверждая, что внешнюю политику должно определять государство, а не суд.

Министр торговли Нидерландов Джеффри ван Леувен заявил, что истребители имеют решающее значение для безопасности Израиля, и пока слишком рано говорить о том, повлияет ли на экспорт запчастей из его страны какое-либо конкретное влияние на общие поставки в Израиль.

В Нидерландах есть один из нескольких региональных складов запчастей для F-35, распределяемых по разным странам, включая Израиль.

Производитель F-35, Lockheed Martin заявил, что оценивает влияние решения суда Нидерландов на цепочки поставок, и добавил, что «готов поддержать правительство США и союзников по мере надобности».

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