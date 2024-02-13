Суд Нідерландів заборонив експорт будь-яких запчастин до винищувачів F-35 в Ізраїль: причина

Країна побоюється, що винищувачі використовувалися та можуть використовуватись для порушення міжнародного права під час війни у Секторі Газа.

У Нідерландах суд зобов'язав уряд заблокувати експорт будь-яких запчастин до винищувачів F-35 в Ізраїль. Про це повідомляє Reuters.

Країна побоюється, що винищувачі використовувалися та можуть використовуватись для порушення міжнародного права під час війни у Секторі Газа.

«Не можна заперечувати, що існує явний ризик того, що експортовані деталі F-35 буде використано у серйозних порушеннях міжнародного гуманітарного права», - йдеться у рішенні суду.

Апеляційний суд заявив, що держава має сім днів на виконання цього рішення. Уряд Нідерландів заявив, що подасть апеляцію до Верховного суду, стверджуючи, що зовнішню політику має визначати держава, а не суд.

Міністр торгівлі Нідерландів Джеффрі ван Леувен заявив, що винищувачі мають вирішальне значення для безпеки Ізраїлю, і поки що занадто рано говорити про те, чи вплине на експорт запчастин з його країни будь-який конкретний вплив на загальні поставки до Ізраїлю.

У Нідерландах є один з кількох регіональних складів запчастин для F-35, які розподіляються по різних країнах, включаючи Ізраїль.

Виробник F-35, Lockheed Martin заявив, що оцінює вплив рішення суду Нідерландів на ланцюжки поставок, і додав, що «готовий підтримати уряд США та союзників у міру потреби».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.