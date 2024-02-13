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Кандидат на голову НАЗК, представник Уповноваженого в місцях несвободи Віталій Нікулін пояснив, чому не вказав у декларації жодного житла у Києві

12 лютого Віталій Нікулін проходив співбесіду на доброчесність з Конкурсною комісією.

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у Ірини Мостової питанням уникнення конкурсів під час призначень у НАЗК

Під час співбесіди виникало і питання, чи існував конфлікт інтересів у справах, де вона представляла клієнтів як адвокат у справах проти НАЗК.

Чотири квартири у столиці та люкс-автомобілі у тещі похилого віку, - які питання у Комісії з відбору голови НАЗК виникли до екс-очільника Одеської митниці Михайла Мірошніченка

Конкурсну комісію з відбору нового голови НАЗК зацікавило, навіщо теща Михайла Мірошніченка, якій більше 70 років, купувала автомобілі «БМВ» та «Лексус».

Комісія з відбору голови НАЗК поцікавилася у кандидата Павла Кулика, чому він декларував батьків та сестер як членів сім’ї, але не зазначав їхній дохід

Павло Кулик пояснив це тим, що бажав спростити собі декларування.

Олег Корнієнко під час конкурсу на голову НАЗК пояснив, чому подав до суду через відмову надання його дітям земельних ділянок

Кандидат на голову НАЗК Олег Корнієнко під час співбесіди вказав, всі лише бачать статті на сайті НАЗК про те, що складені протоколи, але якщо подивитися результат – як вони розглядаються судами – то результат НАЗК дуже низький.

  1. У світі

Суд Нідерландів заборонив експорт будь-яких запчастин до винищувачів F-35 в Ізраїль: причина

12:19, 13 лютого 2024
Країна побоюється, що винищувачі використовувалися та можуть використовуватись для порушення міжнародного права під час війни у Секторі Газа.
Суд Нідерландів заборонив експорт будь-яких запчастин до винищувачів F-35 в Ізраїль: причина
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У Нідерландах суд зобов'язав уряд заблокувати експорт будь-яких запчастин до винищувачів F-35 в Ізраїль. Про це повідомляє Reuters.

Країна побоюється, що винищувачі використовувалися та можуть використовуватись для порушення міжнародного права під час війни у Секторі Газа.

«Не можна заперечувати, що існує явний ризик того, що експортовані деталі F-35 буде використано у серйозних порушеннях міжнародного гуманітарного права», - йдеться у рішенні суду.

Апеляційний суд заявив, що держава має сім днів на виконання цього рішення. Уряд Нідерландів заявив, що подасть апеляцію до Верховного суду, стверджуючи, що зовнішню політику має визначати держава, а не суд.

Міністр торгівлі Нідерландів Джеффрі ван Леувен заявив, що винищувачі мають вирішальне значення для безпеки Ізраїлю, і поки що занадто рано говорити про те, чи вплине на експорт запчастин з його країни будь-який конкретний вплив на загальні поставки до Ізраїлю.

У Нідерландах є один з кількох регіональних складів запчастин для F-35, які розподіляються по різних країнах, включаючи Ізраїль.

Виробник F-35, Lockheed Martin заявив, що оцінює вплив рішення суду Нідерландів на ланцюжки поставок, і додав, що «готовий підтримати уряд США та союзників у міру потреби».

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