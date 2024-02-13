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У Дніпрі після атаки «шахедами» серйозно пошкоджено ТЕС, в місті перебої зі світлом і водою

08:31, 13 лютого 2024
рф вдарила також по цивільній інфраструктурі міста.
У Дніпрі після атаки «шахедами» серйозно пошкоджено ТЕС, в місті перебої зі світлом і водою
ілюстрація
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Ввечері 12 лютого рф атакувала Дніпро "шахедами". Як повідомив міський голова Борис Філатов, ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі. Також внаслідок обстрілу деякі райони міста залишилися без світла та водопостачання. 

О 01:01 у ДТЕК написали, що внаслідок ворожого обстрілу одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії. 

"Ворог продовжує здійснювати систематичні терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. В ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК", – повідомили у ДТЕК.

Відомо, що серйозно пошкоджене обладнання підприємства. Відтак, станція припинила виробляти електроенергію. Енергетики почали ліквідацію наслідків і відновлення роботи обладнання після припинення обстрілів.

Як повідомили в "Дніпроводоканалі", після атаки по Дніпру сталися перебої зі світлом, зупинилася насосна станція. Частково припинено водопостачання за низкою адрес.

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