У Дніпрі після атаки «шахедами» серйозно пошкоджено ТЕС, в місті перебої зі світлом і водою

Ввечері 12 лютого рф атакувала Дніпро "шахедами". Як повідомив міський голова Борис Філатов, ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі. Також внаслідок обстрілу деякі райони міста залишилися без світла та водопостачання.
О 01:01 у ДТЕК написали, що внаслідок ворожого обстрілу одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії.
"Ворог продовжує здійснювати систематичні терористичні атаки по цивільних та енергетичних об'єктах України. В ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК", – повідомили у ДТЕК.
Відомо, що серйозно пошкоджене обладнання підприємства. Відтак, станція припинила виробляти електроенергію. Енергетики почали ліквідацію наслідків і відновлення роботи обладнання після припинення обстрілів.
Як повідомили в "Дніпроводоканалі", після атаки по Дніпру сталися перебої зі світлом, зупинилася насосна станція. Частково припинено водопостачання за низкою адрес.
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