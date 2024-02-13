В Днепре после атаки «шахедами» серьезно повреждена ТЭС, в городе перебои со светом и водой

рф ударила также по гражданской инфраструктуре города.

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Вечером 12 февраля рф атаковала Днепр "шахедами". Как сообщил городской голова Борис Филатов, враг нанес удары по гражданской инфраструктуре. Также в результате обстрела некоторые районы города остались без света и водоснабжения.

В 01:01 в ДТЭК написали, что в результате вражеских обстрелов одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии.

"Враг продолжает осуществлять систематические террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины. В ночь с 12 на 13 февраля в результате обстрела пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК", - сообщили в ДТЭК.

Известно, что серьезно повреждено оборудование предприятия. Следовательно, станция перестала производить электроэнергию. Энергетики начали ликвидацию последствий и возобновление работы оборудования после прекращения обстрелов.

Как сообщили в "Днепроводоканале", после атаки по Днепру произошли перебои со светом, остановилась насосная станция. Частично прекращено водоснабжение по ряду адресов.

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