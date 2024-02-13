Что празднуют 13 февраля и какие памятные события произошли в этот день

Во вторник, 13 февраля, в Украине и в мире отмечают несколько праздников.
Сегодня отмечают Международный день женской дружбы (День подруг). Неофициальный праздник, который ежегодно отмечают в канун Дня святого Валентина.
Также 13 февраля - Международный день блина. Это особый день, который популярен в разных уголках мира, особенно в Великобритании, США, Канаде, Ирландии, Франции, Австралии, Испании, Бразилии и Италии.
Еще сегодня отмечают Всемирный день радио. Идея создать такой праздник принадлежит ЮНЕСКО, а утвердили его в 2011 году. Уже через год ООН поддержала инициативу, поэтому праздник стал международным.
Кроме того, сегодня День рождения кинокамеры. Именно в этот день в 1895 году братья Люмьер запатентовали первую кинокамеру. Изобретатели назвали устройство синематографом. А создали его на основе кинескопа (изобрёл Томас Эдисон), позволявшего смотреть через маленькое окошко небольшое кино.
Верующие чтят память преподобного Мартыниана Кесарийского.
Памятные даты:
- 1858 год — англичане Бертон и Спик открывают в Восточной Африке озеро Танганьика;
- 1867 год — начинаются работы по перекрытию Сенны в Брюсселе;
- 1895 год — братья Луи и Огюст Люмьер получают патент на свою версию синематографа на основе аппарата Леона Були;
- 1898 год — первой жертвой наезда автомобиля становится Генри Линдфилд из Брайтона (Великобритания);
- 1913 год — Далай-лама XIII объявляет независимость Тибета от Китая;
- 1917 год — в Великобритании правительство позволяет женщинам быть водителями такси;
- 1931 год — торжественное открытие новой столицы Индии – Нью-Дели;
- 1942 год — начинается принудительный вывоз украинского населения с оккупированных территорий на работы в Германию;
- 1945 год — авиация союзников практически полностью разрушает Дрезден;
- 1959 год — в продажу поступают первые куклы Барби;
- 1960 год — происходит первое испытание французской атомной бомбы в Сахаре;
- 1981 год — в "Нью-Йорк таймс" опубликовали самое длинное предложение — из одной тысячи двухсот восьмидесяти шести слов;
- 1992 год — Уганда признает независимость Украины;
- 2001 год — арест экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за контрабанду российского газа в Украину и неуплату налогов;
- 2012 год — выводят на орбиту первый венгерский искусственный спутник Земли MaSat-1.
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