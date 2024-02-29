Верховний суд США розгляне справу про президентський імунітет Дональда Трампа

Суд погодився розглянути питання про те, чи можна притягнути експрезидента Дональда Трампа до кримінальної відповідальності за спроби скасувати результати виборів 2020 року.

Фото: espreso.tv

Верховний суд США погодився розглянути позов експрезидента Дональда Трампа про імунітет від кримінального переслідування за спроби скасувати програш на президентських виборах 2020 року, передає Reuters.

Судді вирішили переглянути рішення суду нижчої інстанції, який відхилив вимогу Трампа про імунітет.

Усні дебати заплановані на 22 квітня щодо одного питання: «Чи користується колишній президент президентським імунітетом від кримінального переслідування за поведінку, яка, як стверджується, пов'язана з офіційними діями під час його перебування на посаді, і якщо так, то в якій мірі».

Оскільки Трамп розраховує знову стати президентом, ця справа втягує Верховний суд, консервативна більшість якого 6-3 включає трьох суддів, призначених Трампом, у передвиборчу боротьбу. Верховний суд також має винести рішення про те, чи скасовувати рішення, яке заборонило Трампу брати участь у республіканських праймеріз у Колорадо на підставі конституційного положення про повстання.

Як повідомляє видання The Hill, перед цим Трамп закликав суддів пригальмувати процес, допоки він не вичерпає можливості оскарження в судах нижчої інстанції. У такому разі судові розгляди тривали б тижнями, якщо не місяцями. Це допомогло б йому виграти час для обрання президентом, аби потім мати змогу помилувати самого себе. Тепер Трамп знову змушений повернутися до судових процесів замість зосередитися на президентській кампанії.

Раніше ми писали, що суд штату Іллінойс виключив Трампа з виборчих бюлетенів республіканських праймеріз.

Додамо, Дональд Трамп попросив Верховний суд відкласти розгляд його справи про втручання у вибори.

Нагадаємо, суд штата Колумбії позбавив Трампа президентського імунітету у справі про штурм Капітолія.

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