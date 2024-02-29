Судовий розгляд кримінальних справ у випадку заміни судді пропонується продовжувати, а не починати спочатку

Як вказують депутати, ці зміни до КПК пропонуються в рамках проекту Комплексного стратегічного плану, над яким працювали представники Консультативної місії Європейського Союзу, Посольства США, IDLO.

Як відомо, за чинним КПК після зміни складу суду розгляд кримінального провадження починається спочатку, за винятком випадків, передбачених КПК. Народні депутати пропонують змінити цю норму, передбачивши, що у такому разі розгляд справи продовжується.

Так, група депутатів від фракції «Слуга народу» зареєструвала законопроект 11039 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо оперативності кримінального провадження з дотримання міжнародних стандартів та принципу верховенства права.

Пропонується внести зміни до ч. 10 статті 35 і ч. 1 і ч. 2 статті 319 КПК у частині:

Запровадження продовження судового розгляду у випадку заміни судді;

Встановлення можливості розпочинати судовий розгляд з початку та здійснювати повторно всі або частину процесуальних дій, які вже здійснювалися під час судового розгляду до заміни судді, якщо таке рішення може позитивно вплинути на судовий розгляд та за умови дотримання таких вимог, коли:

сторони кримінального провадження, потерпілий наполягають на новому проведенні процесуальних дій, які вже були здійсненні судом до заміни судді,

або ж сам суддя, що замінив суддю, який вибув, ознайомився з ходом судового провадження та матеріалами кримінального провадження, наявними в розпорядженні суду, не згоден з прийнятими судом процесуальними рішеннями і вважає доцільним провести повторно процесуальні дії, що вже були проведені до заміни судді.

Як вказують автори, згідно інформації, що надійшла до Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності від Офісу Генерального прокурора, над розробленням проекту Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки на базі ОГП працювала міжвідомча робоча група, до складу якої увійшли керівники органів правопорядку, представники Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, Посольства США в Україні, Міжнародної організації права розвитку (IDLO) тощо.

Міжвідомча робоча група в оновленому складі, зокрема із залученням парламентарів, працює над проєктом Плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану.

Наразі підготовлено проєкт Плану заходів відповідно до розробленої та узгодженої структури за всіма стратегічними пріоритетами реформування, визначеними Комплексним стратегічним планом. Одним зі стратегічних пріоритетів у проєкті Плану заходів, що повністю корелюється зі стратегічним пріоритетом 3, зазначеним у Комплексному стратегічному плані, є оперативність кримінального провадження з дотриманням міжнародних стандартів та принципу верховенства права.

Реалізація цього стратегічного пріоритету забезпечить:

1) відповідність національної системи досудового розслідування критеріям ефективності, які встановлені практикою Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), зокрема щодо невідкладності, компетентності, участі потерпілих та громадського контролю, а також відшкодування шкоди потерпілим;

2) усунення надмірної тривалості досудового розслідування та розвантаження судів, що забезпечуватиметься застосуванням альтернативних заходів вирішення кримінально-правових конфліктів, зокрема інститутів припинення кримінального переслідування, досудової пробації, угод про примирення і медіації в межах кримінального провадження (diversionary measures, plea bargain, transactions), а також усуненням штучних перешкод правосуддю (затягування строків, оскарження процедури вручення та самої підозри, тривале ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, необґрунтовані неявки в судові засідання тощо) тощо.

Важливим кроком у частині реалізації даного стратегічного пріоритету є внесення змін до КПК у частині зміни діючого підходу та встановлення на законодавчому рівні загального правила щодо продовження судового розгляду у кримінальному провадженні у випадку заміни судді, а не розгляду новим суддею матеріалів та проведенню процесуальних дій спочатку.

Автор: Наталя Мамченко

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