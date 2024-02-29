У західноафриканській країні Гана підтримали законопроєкт про увʼязнення тих, хто ідентифікує себе як ЛГБТК+

Проект закону передбачає покарання у вигляді увʼязнення на строк до 3 років для будь-кого, кого визнали винним у ідентифікації себе як частини спільноти ЛГБТК+.

Парламент Гани (держава в Західній Африці) ухвалив законопроєкт, який передбачає покарання у вигляді увʼязнення на строк до 3 років для будь-кого, кого визнали винним у ідентифікації себе як частини спільноти ЛГБТК+. Про це повідомляє BBC.

Проект закону також передбачає максимальний 5-річний термін увʼязнення за створення або фінансування груп ЛГБТК+. Законодавці Гани виступили проти того, щоб замінити тюремне увʼязнення на громадські роботи та консультації.

Тепер справа за президентом — він має підписати закон, щоб він набув чинності. Глава держави Нана Акуфо-Аддо заявляв, що зробить це, якщо цього хотітиме більшість громадян Гани.

Наразі в Гані вже заборонений одностатевий секс. Закон передбачає три роки вʼязниці за це.

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