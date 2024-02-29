ВРП внесе Зеленському подання про призначення п’ятьох суддів до місцевих судів

Президенту України Володимиру Зеленському внесуть подання про призначення 5 суддів.

У четвер, 29 лютого, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення суддів на посади до місцевих судів. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Серед них:

Атаманової Світлани Юріївни – на посаду судді Устинівського районного суду Кіровоградської області;

Карнауха Назара Петровича – на посаду судді Калинівського районного суду Вінницької області;

Краснокутського Сергія Олександровича – на посаду судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області;

Мазура Дмитра Григоровича – на посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області;

Литвинюк Аксенії Володимирівни – Комінтернівського районного суду Одеської області.

«Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики», - сказано у повідомленні.

У ВРП додали, що за результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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