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Одесса и район вернулись к графикам стабилизационных отключений

13:58, 26 марта 2024
В Одессе и Одесском районе возобновляются отключения электроэнергии из-за ремонтных работ.
Одесса и район вернулись к графикам стабилизационных отключений
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В Одессе и Одесском районе снова начали действовать графики стабилизационных отключений из-за проведения ремонтных работ на энергооборудовании. Об этом информирует ДТЭК.

"Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме Одесской области и мы имеем возможность вернуться к графикам стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что в Одессе восстанавливается работа 50% подвижного состава электротранспорта.

"Просим разумно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть. Ремонтные работы продолжаются. Энергетики Одесской области и всей страны делают все возможное, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия российских обстрелов", - говорится в сообщении.

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Одеса

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