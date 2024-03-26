Одеса та район повернулися до графіків стабілізаційних відключень

У Одесі та Одеському районі відновлюються відключення електроенергії через ремонтні роботи.

В Одесі та Одеському районі знову почали діяти графіки стабілізаційних відключень через проведення ремонтних робіт на енергообладнанні. Про це інформує ДТЕК.

«Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі Одеської області і ми маємо можливість повернутись до графіків стабілізаційних відключень», - йдеться у повідомленні.

При цьому повідомляється, що в Одесі відновлюється робота 50% рухомого складу електротранспорту.

«Просимо розумно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу. Ремонтні роботи тривають. Енергетики Одеської області та всієї країни роблять все можливе, щоб якнайшвидше подолати наслідки російських обстрілів», - йдеться у повідомленні.

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