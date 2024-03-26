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Як юридично правильно скласти рапорт до командира – зразки документів

17:26, 26 березня 2024
Саме через рапорт військові повідомляють про особисті питання та потреби, наприклад про матеріальну допомогу, відпустку, направлення на військово-лікарську комісію.
Як юридично правильно скласти рапорт до командира – зразки документів
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Часто до юристів звертаються військовослужбовці з питанням, як юридично правильно скласти рапорт до командира.

У зв'язку з цим фахівці системи Безоплатної правничої допомоги у співпраці з Департаментом юридичного забезпечення Міністерства оборони розробили збірку для військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Збірка містить зразки рапортів, заяв, корисні поради та роз’яснення правових механізмів комунікації військовослужбовців з командуванням.

Як зазначають у системі Безоплатної правничої допомоги, саме через рапорт військові повідомляють про особисті питання та потреби, наприклад про матеріальну допомогу, відпустку, направлення на військово-лікарську комісію тощо.

Збірка рапортів, заяв та порад для військових нижче:

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