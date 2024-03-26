Посольство США попередило про високу загрозу терористичних актів у Франції

Цілями терористів можуть бути туристичні об'єкти, великі спортивні та культурні заходи, а також громадські місця, де є велика кількість цивільного населення.

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Посольство США у Франції попередило про підвищений рівень терористичної загрози. Відповідна заява з’явилась у пресслужбі відомства.

У посольстві зазначають, що напади можуть відбуватися без попередження, а їх метою є «туристичні об'єкти, великі спортивні та культурні заходи, а також громадські місця, де є велика кількість цивільного населення».

Після теракту 22 березня в російському Підмосков'ї, уряд Франції підняв свою систему оповіщення національної безпеки Vigipirate на найвищий рівень, вказують дипломати.

У посольстві США також заявили, що влада Франції займається відстеженням терористичних загроз з боку організованих груп та радикально налаштованих осіб.

«Відвідувачам перевантажених та популярних туристичних районів слід бути особливо уважними до свого оточення. Населенню рекомендується повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність правоохоронних органів», – йдеться у заяві.

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