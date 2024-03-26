Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

В рф суд заочно «заарештував» голову СБУ Василя Малюка за звинуваченням у «теракті»

10:41, 26 березня 2024
Очільника СБУ також оголосили у федеральний та міжнародний розшук.
В рф суд заочно «заарештував» голову СБУ Василя Малюка за звинуваченням у «теракті»
Фото: СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Басманний районний суд москви «заочно заарештував» на два місяці керівника Служби безпеки України Василя Малюка. Очільника СБУ також оголосили у федеральний та міжнародний розшук. Про це повідомляють росЗМІ.

Василя Малюка звинувачують нібито «у скоєнні злочину, передбаченого п. «б» ч. 3 ст. 205 КК рф (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму чи пропаганда тероризму)».

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, попередньо йдеться «про організацію вибуху вантажівки на Кримському мосту в 2022 році».

У відповідь на це глава СБУ заявив, що «рішення про арешт від кишенькових суддів кремля не заслуговує на жодну увагу».

«Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд — на їх господарем путлєром. Робимо все, від нас залежне, аби побачити цього військового злочинця на лаві суду Гааги якомога скоріше», — заявив Василь Малюк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держорганам та чиновникам заборонять користуватися Telegram – стало відомо, за яких умов

Після визнання структури власності Telegram «непрозорою» заборона буде торкатися проведення будь-яких комунікацій, пов’язаних з виконанням службових обов’язків, в тому числі листування та усних переговорів.

Стало відомо, коли НАБУ може отримати повноваження прослуховувати телефонні розмови і власних експертів

Меморандум з МВФ передбачає надання НАБУ повноважень щодо перехоплення комунікацій, зокрема прослуховування телефонних розмов.

Роман Ігнатов вирішив звільнитися з Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Голова ВККС Роман Ігнатов раптово написав заяву про звільнення, але мотиви пояснювати не став.

Верховний Суд роз’яснив особливості проведення громадських обговорень проєктів актів органів місцевого самоврядування під час воєнного стану

Особливості проведення громадських обговорень проектів актів органів місцевого самоврядування у період дії воєнного стану – позиція Верховного Суду.

Депутати хочуть зобов’язати Telegram розкрити структуру власності та джерела фінансування – інакше його визнають непрозорим

У разі невиконання Telegram вимог Нацради стосовно обмеження поширення певної інформації, публікації спростувань, розкриття джерел фінансування – застосують фінансові санкції, заборонять його використання державними органами та чиновниками і звернуться до правоохоронних органів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Марчук
    Наталія Марчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Вікторія Аверкова
    Вікторія Аверкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Сергій Журба
    Сергій Журба
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ігор Погрібніченко
    Ігор Погрібніченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва