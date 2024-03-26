В рф суд заочно «заарештував» голову СБУ Василя Малюка за звинуваченням у «теракті»

Очільника СБУ також оголосили у федеральний та міжнародний розшук.

Фото: СБУ

Басманний районний суд москви «заочно заарештував» на два місяці керівника Служби безпеки України Василя Малюка. Очільника СБУ також оголосили у федеральний та міжнародний розшук. Про це повідомляють росЗМІ.

Василя Малюка звинувачують нібито «у скоєнні злочину, передбаченого п. «б» ч. 3 ст. 205 КК рф (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму чи пропаганда тероризму)».

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, попередньо йдеться «про організацію вибуху вантажівки на Кримському мосту в 2022 році».

У відповідь на це глава СБУ заявив, що «рішення про арешт від кишенькових суддів кремля не заслуговує на жодну увагу».

«Мене, як і всіх українців, цікавить лише один суд — на їх господарем путлєром. Робимо все, від нас залежне, аби побачити цього військового злочинця на лаві суду Гааги якомога скоріше», — заявив Василь Малюк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.