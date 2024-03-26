Фермери протестуватимуть у Брюсселі, під час переговорів міністрів ЄС щодо агроімпорту з України

У Брюсселі фермери на тракторах протестуватимуть проти українського імпорту агропродукції.

Джерело фото: EPA/UPG

Фермери виїдуть до Брюсселя на своїх тракторах, під час того, як міністри сільського господарства країн Євросоюзу проведуть зустріч, щоб знайти спосіб вирішити питання щодо українського агроімпорту. Про це повідомляє «Європейська правда».

Протягом кількох тижнів розгнівані фермери блокують дороги та протестують перед урядовими установами по всій Європі, включаючи штаб-квартиру ЄС в Брюсселі. Ці дії вже мають свої результати: Європейська комісія відклала суперечливу заборону на використання добрив і запропонувала пом'якшити умови доступу до субсидій в рамках Спільної аграрної політики ЄС.

Фермери покладаються на субсидії від ЄС, але виплати залежать від дотримання суворих правил захисту навколишнього середовища. Європейська комісія запропонувала пом'якшити правила землекористування та сівозміни.

На зустрічі також будуть обговорюватись питання щодо відновлення тарифів ЄС на певні види сільськогосподарського імпорту з України, таких як яйця, м'ясо птиці, кукурудза та мед. ЄС скасував тарифи на український сільськогосподарський імпорт у 2022 році для підтримки української економіки після вторгнення Росії, проте фермери в ЄС поскаржилися на різке зростання українського імпорту, вимагаючи захисту від недобросовісної конкуренції.

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