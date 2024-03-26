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Фермеры будут протестовать в Брюсселе, во время переговоров министров ЕС относительно агроимпорта из Украины

12:29, 26 марта 2024
В Брюсселе фермеры на тракторах будут протестовать против украинского импорта агропродукции.
Фермеры будут протестовать в Брюсселе, во время переговоров министров ЕС относительно агроимпорта из Украины
Источник фото: EPA/UPG
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Фермеры выедут в Брюссель на своих тракторах, во время того, как министры сельского хозяйства стран Евросоюза проведут встречу, чтобы найти способ решить вопрос относительно украинского агроимпорта. Об этом сообщает "Европейская правда".

В течение нескольких недель разгневанные фермеры блокируют дороги и протестуют перед правительственными учреждениями по всей Европе, включая штаб-квартиру ЕС в Брюсселе. Эти действия уже имеют свои результаты: Европейская комиссия отложила спорный запрет на использование удобрений и предложила смягчить условия доступа к субсидиям в рамках Общей аграрной политики ЕС.

Фермеры полагаются на субсидии от ЕС, но выплаты зависят от соблюдения строгих правил защиты окружающей среды. Европейская комиссия предложила смягчить правила землепользования и севооборота.

На встрече также будут обсуждаться вопросы о восстановлении тарифов ЕС на определенные виды сельскохозяйственного импорта из Украины, таких как яйца, мясо птицы, кукуруза и мед. ЕС отменил тарифы на украинский сельскохозяйственный импорт в 2022 году для поддержки украинской экономики после вторжения России, однако фермеры в ЕС пожаловались на резкий рост украинского импорта, требуя защиты от недобросовестной конкуренции.

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