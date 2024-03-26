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В рфсуд заочно «арестовал» главу СБУ Василия Малюка по обвинению в «теракте»

10:41, 26 марта 2024
Главу СБУ также объявили в федеральный и международный розыск.
В рфсуд заочно «арестовал» главу СБУ Василия Малюка по обвинению в «теракте»
Фото: СБУ
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Басманный районный суд москвы «заочно арестовал» на два месяца руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Главу СБУ также объявили в федеральный и международный розыск. Об этом сообщают росСМИ.

Василия Малюка обвиняют якобы «в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК рф (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)».

Как сообщают пропагандистские СМИ, предварительно речь идет об «организации взрыва грузовика на Крымском мосту в 2022 году».

В ответ на это глава СБУ заявил, что «решение об аресте от карманных судей кремля не заслуживает никакого внимания».

«Меня, как и всех украинцев, интересует только один суд — их хозяин путлер. Делаем все от нас зависящее, чтобы увидеть этого военного преступника на скамье суда Гааги как можно скорее», — заявил Василий Малюк.

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