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Посольство США предупредило о высокой угрозе террористических актов во Франции

10:51, 26 марта 2024
Целями террористов могут быть туристические объекты, крупные спортивные и культурные мероприятия, а также общественные места, где есть большое количество гражданского населения.
Посольство США предупредило о высокой угрозе террористических актов во Франции
Фото: unsplash
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Посольство США во Франции предупредило о повышенном уровне террористической угрозы. Соответствующее заявление появилось в пресс-службе ведомства.

В посольстве отмечают, что нападения могут совершаться без предупреждения, а их целью являются «туристические объекты, крупные спортивные и культурные мероприятия, а также общественные места, где есть большое количество гражданского населения».

После теракта 22 марта в российском Подмосковье правительство Франции подняло свою систему оповещения национальной безопасности Vigipirate на самый высокий уровень, указывают дипломаты.

В посольстве США также заявили, что власти Франции занимаются отслеживанием террористических угроз со стороны организованных групп и радикально настроенных лиц.

«Посетителям перегруженных и популярных туристических районов следует быть особенно внимательными к своему окружению. Населению рекомендуется сообщать о какой-либо подозрительной деятельности правоохранительным органам», – говорится в заявлении.

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