Как юридически правильно составить рапорт к командиру – образцы документов

Именно через рапорт военные сообщают о личных вопросах и нуждах, например о материальной помощи, отпуске, направлении на военно-врачебную комиссию.

Часто к юристам обращают военнослужащие с вопросом, как юридически правильно составить рапорт к командиру.

В связи с этим специалисты системы Безвозмездной юридической помощи в сотрудничестве с Департаментом юридического обеспечения Министерства обороны разработали сборник для военнослужащих и членов их семей.

Сборник содержит образцы рапортов, заявлений, полезные советы и разъяснения правовых механизмов коммуникации военнослужащих с командованием.

Как отмечают в системе Безвозмездной юридической помощи, именно через рапорт военные сообщают о личных вопросах и нуждах, например о материальной помощи, отпуске, направлении на военно-врачебную комиссию и т.д.

Сбор рапортов, заявлений и советов для военных ниже:

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