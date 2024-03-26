Поліція Франції арештувала понад 187 осіб під час антинаркотичних рейдів

У Франції планують заарештували 850 осіб під час масштабних антинаркотичних операцій.

Джерело фото: tv5monde

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив про арешти понад 187 осіб у рамках масштабних антинаркотичних рейдів, які проводяться в декількох містах країни. Про це повідомляє TV5Monde.

Влада Франції розпочала велику поліцейську операцію проти наркоторгівлі. Операції були зосереджені одночасно в Ліллі, Ліоні, Діжоні та в Паризькому регіоні.

«Наша мета – заарештувати 850 осіб. Ми досягли приблизно чверті цієї мети, якщо рахувати Марсель», – зазначив Дарманен.

Він також заявив, що уряд прагне показати місцевим мешканцям свою серйозність у питанні безпеки. Міністр підтвердив, що подібні операції будуть проведені «в декількох інших містах найближчими днями і тижнями».

За даними префектури, у перший день операції в Марселі та Буш-дю-Роні було мобілізовано 900 поліцейських, жандармів і митників.

Через три дні після початку операції було вилучено 22 кілограми наркотиків, 71 особу було взято під варту, понад 385 000 євро готівкою або активами та чотири одиниці зброї.

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