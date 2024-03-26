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Мінфін випустив дашборд по рівню зарплат в державних органах

11:27, 26 березня 2024
Мінфін розробив аналітичний інструмент щодо оплати праці та чисельності працівників держорганів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади у січні 2024 року.
Мінфін випустив дашборд по рівню зарплат в державних органах
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З початку 2024 року в Україні змінено підходи до оплати праці в межах реформи системи оплати праці державних службовців. Як пояснють у Міністерстві фінансів, це має на меті підвищити передбачуваність, прозорість і справедливість заробітної плати та вдосконалити ефективність менеджменту в державному секторі.

На основі отриманих даних від держорганів Мінфін розробив і опублікував аналітичний інструмент («дашборд») щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади у січні 2024 року.

За словами заступника Міністра фінансів Романа Єрмоличева, видатки держави на заробітну плату працівників державних органів можна буде відстежити за допомогою цього аналітичного інструменту. Він буде постійно оновлюватись щомісяця.

Інформацію щодо оплати праці в державних органах, місцевих держадміністраціях та органах судової влади можна на «дашборді»:

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