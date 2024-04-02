Вища рада правосуддя звільнила чотирьох суддів за загальними обставинами

Трьох суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомляється на сайті ВРП.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Карабак Лілію Германівну – з посади судді Шевченківського районного суду міста Запоріжжя;

Дашковську Алесю Вікторівну – з посади судді Запорізького апеляційного суду;

Токар Лідію Володимирівну – з посади судді Ленінського районного суду міста Вінниці.

Також ВРП звільнила Вінтоняк Наталію Дмитрівну з посади судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області у зв’язку з поданням заяви за власним бажанням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.