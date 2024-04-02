Павел Трясун уволился с должности заместителя председателя Службы судебной охраны

Высший совет правосудия 2 апреля 2024 года удовлетворил заявление заместителя председателя Службы судебной охраны Павла Трясуна об увольнении с должности по собственному желанию.
Соответствующее заявление Павел Трясун направил в Совет правосудия 29 марта.
«Решение принималось мной тяжело, я 30 лет носил погоны. Я попробовал себя в роли руководителя. Что-то мне удалось, что-то – нет. Но пришло и мое время», - рассказал членам ВСП Павел Трясун.
В свою очередь члены ВСП сообщили, что решение Павла Трясуна уволиться из Службы судебной охраны стало для них неожиданностью.
«Ваше решение является неожиданным. Очень жаль. Но хотим поблагодарить вас за службу», - отметила член Совета правосудия Татьяна Бондаренко.
«Хочу поблагодарить вас за службу и пожелать всего наилучшего», - добавил председательствующий на заседании заместитель председателя ВСП Дмитрий Лукьянов.
Таким образом, Совет правосудия удовлетворил заявление Павла Трясуна об увольнении по собственному желанию с 5 апреля 2024 года.
Отметим, что в системе Службы судебной охраны Павел Трясун работал с 29 ноября 2019 года.
После победы в соответствующем конкурсе он занял должность заместителя начальника ТУ Службы судебной охраны в Киеве и Киевской области - командира подразделения безопасности судей Высшего антикоррупционного суда.
23 декабря 2022 года Павел Трясун был назначен на должность заместителя председателя Службы судебной охраны.
А с 31 июля 2023 года по 2 ноября 2023 года Павел Трясун был и. о. главы Службы судебной охраны.
Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», осенью 2023 года Павел Трясун принимал участие в конкурсе на должность главы Службы судебной охраны. Однако конкурсная комиссия, большинство которой составляли члены Высшего совета правосудия, все же определила победителем конкурса другого кандидата – тогдашнего руководителя управления Службы судебной охраны по логистике и связи Павла Малыхина.
С решением конкурсной комиссии Павел Трясун не согласился и попытался обжаловать его в судебном порядке.
Однако 2 ноября 2023 года Высший совет правосудия большинством голосов все же назначил Павла Малыхина на должность главы Службы судебной охраны.
Автор: Вячеслав Хрипун
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