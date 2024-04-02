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Inditex возобновляет работу интернет-площадки в Украине, а затем и физических магазинов Zara, Bershka, Stradivarius

17:36, 2 апреля 2024
В ближайшее время к работе вернется около 20 магазинов Inditex, в частности Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home.
Inditex возобновляет работу интернет-площадки в Украине, а затем и физических магазинов Zara, Bershka, Stradivarius
Источник фото: Ben Tofan on Unsplash
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После возобновления работы онлайн-площадки в ближайшее время к работе вернется около 20 магазинов Inditex, в частности Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home. Об этом сообщает испанское информационное агентство «EFE».

В сообщении говорится, что испанская группа Inditex постепенно возобновляет коммерческую деятельность в Украине, начиная со 2 апреля.

Компания возвращается к деятельности с перезапуска интернет-магазина, а затем – с около 20 магазинов своих брендов.

В СМИ пишут, что возобновление коммерческой деятельности Inditex в Украине будет «постепенным» как в физических, так и в виртуальных магазинах и будет адаптировано «к потребностям рынка», повторяют в компании.

Ранее Министерство иностранных дел Украины официально подтвердило, что бренды компании Inditex возвращаются в Украину. Речь идет о магазинах Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home.

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