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Трансформація профосвіти в України: які зміни пропонує законопроєкт від МОН

15:33, 2 квітня 2024
У законопроєкті описані зміни, що стосуються активного залучення бізнесу до освітнього процесу, розширення автономії закладів, поліпшення освітніх програм, дерегуляції сфери, а також оновлення термінології.
Трансформація профосвіти в України: які зміни пропонує законопроєкт від МОН
Джерело фото: depositphotos.com
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Міністерство освіти і науки презентувало проєкт нового закону «Про професійну освіту», який має закласти основу для майбутніх змін у сфері. Як зазначають у МОН, його ухвалення зумовлене потребою економіки у кваліфікованих кадрах, а також запитом на фахівців для майбутньої відбудови.

У законопроєкті описані зміни, що стосуються активного залучення бізнесу до освітнього процесу, розширення автономії закладів, поліпшення освітніх програм, дерегуляція сфери, а також оновлення термінології.

«Ми хочемо зробити багато революційних кроків у трансформації професійної освіти, щоб забезпечувати нашу економіку кваліфікованими фахівцями, які будуть підтримувати розвиток та відбудову нашої країни. Для цього необхідно розвивати, осучаснювати та модернізувати профтехи, а також трансформувати систему освіти. Один із кроків – зміна законодавства. До розробки законопроєкту “Про професійну освіту” ми залучили бізнес та освітніх експертів, щоб врахувати виклики та потреби ринку, актуалізувати освітні програми, щоб у результаті побудувати сучасну та гнучку систему професійної освіти», - зазначив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У новому законопроєкті пропонують більше залучати бізнес до освітнього процесу через створення в закладах колегіального органу управління наглядової ради, участь у розробленні нових кваліфікацій, призначені керівника тощо.

Документ також пропонує розширити автономію закладів через можливість здійснення ними господарської діяльності — як державне (комунальне) некомерційне підприємство.

Розглядається також введення єдиного рівня професійної освіти (освітньої кваліфікації) та єдиного типу закладу – професійного коледжу.

«Сьогодні професійна освіта досі регулюється законом 1998 року, який лише частково враховує останні зміни в законодавстві про освіту. Водночас потреба в запровадженні нових підходів і моделей для навчання за професіями надзвичайно зросла. Саме тому ми розробили новий законопроєкт, який враховує і попередній досвід, і нові вимоги ринку праці та економіки. Новий закон, серед іншого, відкриває перед бізнесом унікальні можливості для активної участі у процесі майбутніх спеціалістів», — зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Документ також акцентує увагу на поліпшення освітніх програм та навчальних планів. Зокрема, здобуття професійної освіти за освітніми програмами старшої профільної школи професійного спрямування.

Важливою зміною є також дерегуляція і дебюрократизація системи професійної освіти. Такі зміни планують запровадити через гарантування можливості здобуття професійної освіти без прив'язки до місця реєстрації, чіткий поділ повноважень органів управління у сфері та складання освітніх програм на основі професійних стандартів та скасування атестації закладів, пояснюють у МОН.

У законопроєкті також пропонують оновити термінологію, зокрема змінити назву сфери з «професійно-технічної» на «професійну», «кваліфікованого робітника» на «спеціаліста», а також відійти від поняття «учень», замінивши на «студент».

Законопроєкт опублікований на сайті МОН для громадського обговорення, яке триватиме до 2 травня.

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