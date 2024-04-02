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«Знімала порчу» з дітей і тихцем виносила гроші: в Одесі викрили зловмисницю, яка обдурювала літніх жінок

15:50, 2 квітня 2024
Зловмисниця на вулицях міста втиралась у довіру до потерпілих, «віщувала», що їхнім дітям «пороблено», і пропонувала допомогу у знятті прокляття.
«Знімала порчу» з дітей і тихцем виносила гроші: в Одесі викрили зловмисницю, яка обдурювала літніх жінок
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В Одесі затримали шахрайку, яка «знімала порчу» з дітей та забирала з помешкань літніх жінок великі суми грошей. Про це повідомляє Нацполіція регіону.

Так, 45-річна зловмисниця на вулицях міста втиралась у довіру до потерпілих, «віщувала», що їхнім дітям «пороблено», і пропонувала допомогу у знятті прокляття. Ритуал робила вже в оселі на грошах, які потім тихцем забирала з собою.

Встановлено, що одеситка представилася 75-річній пенсіонерці знайомою її доньки. Під час спілкування «чаклунка» сказала, що на доньку «наведена порча», проте лихо можна попередити відворотним ритуалом.

«Повіривши незнайомці, літня пані запросила її у квартиру, де та взялася «знімати прокляття». Для проведення ритуалу їй знадобилися усі кошти, які були у помешканні. Господиня віддала «ворожці» 7000 доларів та 19000 гривень. Завершивши «рятівний» ритуал, гостя загорнула кошти в рушник і сказала покласти їх на шафу й кілька днів не чіпати. Сама ж, покидаючи оселю, тихцем забрала їх із собою», - розповіли у поліції.

Згодом, помітивши зникнення грошей, пенсіонерка розповіла все онукові, а той звернувся до поліції.

На встановлення особи зловмисниці та місця її знаходження правоохоронцям знадобилось декілька годин. Виявилося, що, окрім вищезгаданого шахрайства, нею скоєно ще чотири аналогічні злочини. Так, фігурантка у березні обдурила двох жінок: в одної забрала 2600 доларів та 5 тис. гривень, в іншої – 66 тис. гривень, 1100 євро та 100 доларів. Ще два аналогічні злочини шахрайка скоїла торік: у Київському районі міста вона забрала у літній жінки 6000 тис. доларів та 18000 гривень, в іншій – 8600 доларів, 4500 євро й 4000 гривень.

«Під час проведення обшуку за місцем мешкання фігурантки правоохоронці вилучили понад 12 тисяч доларів, понад 2,5 тисячі євро, понад 80 тисяч гривень та інші речові докази», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у затриманої знайшли дуже багато ювелірних прикрас.

Наразі її затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та  повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - у  шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану. Також зараз вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у скоєнні інших чотирьох встановлених епізодів.

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