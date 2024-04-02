Теракт в Крокус Сити: как выглядит концертный зал на спутниковых снимках

На снимках видны существенные повреждения крыши, возникшие в результате пожара в торговом центре после инцидента.

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Обнародованы спутниковые снимки последствий теракта в подмосковном концертном зале в Крокус Сити. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

«По оценкам экспертов, возобновление концертного зала, у которого в результате пожара обрушилась крыша, будет стоить от 9 до 15 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.

На снимках видны существенные повреждения крыши, возникшие в результате пожара в торговом центре после инцидента.

Напомним, в ГУР отреагировали на заявление фсб, что подозреваемые в стрельбе в «Крокус Сити Холл» якобы хотели бежать в Украину.

Кроме того, в МИД Украины прокомментировали теракт в ТЦ в Подмосковье.

Также ранее сообщалось, в США подтвердили причастность ИГИЛ к теракту в «Крокус Сити Холл».

Добавим, в Офисе Президента заявили, что попытки рф подключить Украину к теракту - абсолютно несостоятельны.

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