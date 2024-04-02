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Українці виграли майже 400 судів щодо відшкодування збитків росією

16:43, 2 квітня 2024
Українці можуть подати на відшкодування збитків, завданих росією, до Реєстру у Гаазі.
Українці виграли майже 400 судів щодо відшкодування збитків росією
Джерело фото: epravda.com.ua
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На кінець березня поточного року в Україні зафіксовано майже 400 судових рішень про відшкодування збитків, завданих росією. Ця інформація надійшла від пошуковика по судовому реєстру «Бабуся», пише «Опендатабот».

Вже з квітня почне функціонувати Реєстр збитків для України у Гаазі. У ньому буде можливість подати заяву на відшкодування для всіх, хто постраждав від війни рф проти України.

Українські суди ухвалили принаймні 397 рішень щодо компенсації шкоди, спричиненої військовою агресією Росії, починаючи з початку повномасштабного вторгнення. Кількість таких рішень стабільно зростає: у 2022 році їх було 44, а у 2023 році — вже 262.

Протягом трьох перших місяців 2024 року до реєстру було додано ще 91 судове рішення щодо відшкодування збитків, завданих рф через війну.

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