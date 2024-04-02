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Новий інструмент на основі штучного інтелекту DrugGPT допоможе лікарям уникати помилок під час призначення ліків

17:00, 2 квітня 2024
DrugGPT має розв’язати проблеми, які виникають під час призначення та прийому лікарських засобів у Великій Британії.
Новий інструмент на основі штучного інтелекту DrugGPT допоможе лікарям уникати помилок під час призначення ліків
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В Оксфордському університеті розробили інструмент на основі штучного інтелекту DrugGPT, який буде корисним у медицині. Про це повідомляє The Guardian.

Так, DrugGPT має розв’язати проблеми, які виникають під час призначення та прийому лікарських засобів у Великій Британії.

З одного боку інструмент діятиме як помічник для лікаря. Річ у тім, що медичні працівники подекуди припускаються помилок, коли призначають ліки пацієнтам.

ШІ-інструмент має розв’язати цю проблему – він допоможе лікарю отримати альтернативну думку щодо призначення. Для цього треба буде ввести в чат-бот інформацію про стан пацієнта.

«Він покаже вам рекомендації – дослідження, блок-схеми і посилання – і пояснить, чому він рекомендує саме цей препарат», – описав принцип роботи DrugGPT професор Девід Кліфтон, чия команда в Оксфордській лабораторії штучного інтелекту для охорони здоров’я очолювала проєкт.

Деякі лікарі вже використовують чат-боти для перевірки діагнозів і написання медичних довідок або листів. Втім міжнародні медичні асоціації раніше радили лікарям не використовувати ці інструменти, частково через ризик того, що вони можуть надавати неправдиву інформацію.

Однак Кліфтон стверджує, що DrugGPT досягає результатів, конкурентоспроможних з експертами-людьми на іспитах для отримання медичної ліцензії в США.

Водночас видання акцентує, що ШІ-інструмент стане помічником не лише лікарям, а й пацієнтам. Він надаватиме інформацію, яка може допомогти їм краще зрозуміти, чому і як приймати ліки.

Згідно з дослідженням, опублікованим у British Medical Journal, щороку у Великій Британії робиться близько 237 млн помилок під час призначення ліків.

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