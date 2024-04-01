Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам з 1 квітня: що треба знати

У ПФ розповіли деталі про перерахунок пенсії.

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Пенсійний фонд України нагадав, що в країні з 1 квітня пройде перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Про це інформують на офіційному сайті ПФ.

Зазначається, що порядок проведення перерахунку пенсій пенсіонерам, які продовжують працювати, визначено частиною четвертою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2024 № 185 та постановою правління Пенсійного фонду України від 18.05.2018 № 10-1.

З 1 квітня пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.

Якщо на 1 березня 2024 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого обчислено пенсію при її призначенні чи попередньому перерахунку, або, якщо доцільно, враховується в тому числі заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення / попереднього перерахунку пенсії.

Водночас показник середньої зарплати (доходу), який було враховано під час призначення / попереднього перерахунку пенсії, не змінюється.

Якщо після призначення / попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2024 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення / попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу. Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється.

У ПФ додають, що перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів – до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня.

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