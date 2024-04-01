Пересчет пенсий работающим пенсионерам с 1 апреля: что нужно знать

В ПФ рассказали детали о перерасчете пенсии.

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Пенсионный фонд Украины напомнил, что в стране с 1 апреля пройдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Об этом информируют на официальном сайте ПФ.

Отмечается, что порядок проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам определен частью четвертой статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», постановлением Кабинета Министров Украины от 23.02.2024 № 185 и постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 18. №10-1.

С 1 апреля пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения / предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или отработавших менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года.

Если на 1 марта 2024 приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа. При этом пенсия может исчисляться с того заработка, с учетом которого исчислена пенсия при ее назначении или предварительном перерасчете, или, если целесообразно, учитывается в том числе заработок, который человек получал, работая после назначения / предварительного перерасчета пенсии.

В то же время показатель средней зарплаты (дохода), который был учтен при назначении / предварительном перерасчете пенсии, не меняется.

Если после назначения / предварительного перерасчета пенсии на 1 марта 2024 г. приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии осуществляется не ранее чем через два года после ее назначения / предварительного перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа. Заработная плата для исчисления пенсии не меняется.

В ПФ добавляют, что перерасчет будет произведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля.

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