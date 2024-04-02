Беларусь начала «учения» на границе с Украиной, Литвой и Польшей

Со 2 по 4 апреля Беларусь проводит командно-штабные учения с силами территориальной обороны на границе с Украиной, Литвой и Польшей.

Источник фото: zakordon.rayon.in.ua

Во вторник, 2 апреля, начались военные учения в приграничных областях Беларуси, которые граничат с Украиной, Литвой и Польшей. Об этом сообщило Министерство обороны Беларуси.

Согласно информации, со 2 по 4 апреля будут проводиться командно-штабные учения с силами территориальной обороны Рогачевского и Кормянского районов Гомельской области. Эта деятельность входит в рамках комплексной проверки готовности территориальных войск Гомельской области и будет проведена под руководством военного комиссара региона.

"Цель учения - оценить готовность должностных лиц воинских частей территориальных войск к выполнению учебно-боевых задач, усовершенствовать навыки офицеров запаса в руководстве подчиненными, а также обучить личный состав выполнению своих обязанностей при решении задач территориальной обороны", - говорится в сообщении.

Представители Минобороны Беларуси подчеркнули, что во время учений будет акцентировано внимание на вопросах охраны и обороны объектов территориальной обороны, а также на участии в мероприятиях военного положения с использованием добровольцев народного ополчения.

Кроме того, ведомство сообщило о проведении учебного сбора с военнообязанными территориальных войск в период со 2 по 26 апреля под руководством председателя Вилейского райисполкома Минской области. В рамках этого мероприятия планируется прием военнообязанных и их обеспечение привлечением местной базы мобилизационного развертывания.

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