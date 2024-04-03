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В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе авиаударов из Беларуси

12:47, 3 апреля 2024
Белорусский режим может снова позволить использовать свою территорию для российских войск.
В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе авиаударов из Беларуси
Источник фото: armyinform
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Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш предупредил о возможной угрозе авиационных нападений со стороны Беларуси и отметил необходимость быть готовыми к различному развитию событий. В эфире телемарафона он отметил, что уже были случаи, когда белорусский режим позволял использовать свою территорию для российских войск во время вторжения в Украину. Поэтому он подчеркнул, что угроза авиационного применения с их стороны является реальной.

Евлаш пояснил, что российская авиация может быстро перемещаться на большие расстояния и использовать белорусские аэродромы для учений.

"Поэтому конечно угрозу Беларусь несет и в том числе разного типа. Как ракетных, так и бомбовых ударов. Поэтому мы готовы к различному развитию событий, мы следим за перемещением самолетов, их взлетами, используем наши разведданные и партнеров", - подчеркнул представитель Воздушных сил.

Напомним, Беларусь начала "учения" на границе с Украиной, Литвой и Польшей.

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