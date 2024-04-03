НАБУ объявило большой набор работников в Нацбюро – доберут около 300 человек

В течение трех лет численность работников Бюро вырастет примерно на 300 человек.

Источник фото: НАБУ

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Национальное антикоррупционное бюро объявило о поиске детективов и старших детективов.

В НАБУ рассказали, что в течение трех лет численность работников Бюро вырастет примерно на 300 человек.

Первый этап продлится в течение всего 2024 года.

Набор сотрудников будут проводить поэтапно – конкурсы на новые должности будут объявляться регулярно, и ежемесячно штат НАБУ будут пополнять новые работники. Набор на все вакансии будет проходить через открытый конкурс.

Как пояснили в антикорбюро, подавляющее большинство новых сотрудников – это детективы и аналитики, то есть работники, которые будут непосредственно задействованы в разоблачении коррупционных преступления.

Перечень имеющихся вакансиях и квалификационных требованиях – по ссылке.

Ранее стало известно, что Бюро экономической безопасности объявило конкурс на должности в центральный апарат.

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