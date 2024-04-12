Практика судів
  1. У світі

МЕА попереджає, що атаки українських дронів по російських НПЗ можуть підірвати ринок дизельного палива

16:00, 12 квітня 2024
Міжнародне енергетичне агентство попередило про можливі наслідки для ринків нафти.
МЕА попереджає, що атаки українських дронів по російських НПЗ можуть підірвати ринок дизельного палива
Джерело фото: ministry_of_defense_ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міжнародне енергетичне агентство попереджає про можливі наслідки для світових ринків нафтопродуктів через серію атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи. За даними МЕА, українські ударні безпілотники вже встигли посилити атаки на нафтову промисловість росії, намагаючись припинити постачання палива для військових та обмежити доходи кремля. Про це повідомляє Bloomberg.

Внаслідок цього, за останній квартал, втрата потужностей переробки сирої нафти у росії може скласти від 500 до 600 тисяч барелів на день на валовій основі без компенсацій. Зупинка роботи пошкоджених нафтопереробних заводів на чотири-вісім тижнів може призвести до значних втрат у російському експорті нафтопродуктів.

Міжнародні ринки, зокрема, залежать від російського експорту дизельного палива, нафти та авіаційного палива. Проте, наслідки цих атак можуть мати додатковий вплив на світовий енергетичний ринок, як попередив міністр оборони США Ллойд Остін.

Незважаючи на ці загрози, фактичне падіння нафтопереробних заводів наразі залишається меншим, ніж очікувалося. Офіційні дані МЕА показують, що обсяги видобутку сирої нафти в росії до кінця березня відповідають стандартним показникам.

Раніше Глава Пентагону Ллойд Остін закликав Україну не бити по російських нафтопереробних заводах, бо це збільшить ціну енергоносіїв. Хоча Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Україна має право завдавати ударів у відповідь по нафтопереробних заводах, військових та енергетичних об’єктах рф.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Система «Оберіг» запрацює з іншими реєстрами, звідки підтягнуться дані про військовозобов'язаних – член Комітету з нацбезпеки

Окрім меседжу іноземним партнерам, що Україна посилює мобілізаційні процеси, також закон про мобілізацію дасть Генштабу ЗСУ чітке розуміння, скільки людей в Україні можна мобілізувати.

Закон про мобілізацію допускає подвійне тлумачення у питанні бронювання держслужбовців – крапку доведеться ставити Кабміну

Формулювання, закладені у нову редакцію статті 25 закону про мобілізацію стосовно бронювання державних службовців, можуть тлумачитися неоднозначно.

Чоловіки, що здобувають другу вищу освіту, зберігають право на відстрочку до кінця навчального року

Аспіранти отримають відстрочку від мобілізації, а ті, хто отримує другу вищу освіту – ні.

Уряд призначив заступника керівника Офісу Президента Андрія Сибігу заступником глави МЗС Дмитра Кулеби

Андрій Сибіга, який був заступником глави Офісу Президента, стане заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, натомість заступник глави МЗС Микола Точицький стане новим заступником керівника ОП.

У Державної судової адміністрації з’явився новий логотип

Новим логотипом Судової адміністрації став стилізований Тризуб з абревіатурою «ДСА» замість зубців.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Макаренко
    Володимир Макаренко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Соколовська
    Юлія Соколовська
    заступник керівника Офісу Президента України