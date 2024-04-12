МЕА попереджає, що атаки українських дронів по російських НПЗ можуть підірвати ринок дизельного палива

Міжнародне енергетичне агентство попередило про можливі наслідки для ринків нафти.

Джерело фото: ministry_of_defense_ua

Міжнародне енергетичне агентство попереджає про можливі наслідки для світових ринків нафтопродуктів через серію атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи. За даними МЕА, українські ударні безпілотники вже встигли посилити атаки на нафтову промисловість росії, намагаючись припинити постачання палива для військових та обмежити доходи кремля. Про це повідомляє Bloomberg.

Внаслідок цього, за останній квартал, втрата потужностей переробки сирої нафти у росії може скласти від 500 до 600 тисяч барелів на день на валовій основі без компенсацій. Зупинка роботи пошкоджених нафтопереробних заводів на чотири-вісім тижнів може призвести до значних втрат у російському експорті нафтопродуктів.

Міжнародні ринки, зокрема, залежать від російського експорту дизельного палива, нафти та авіаційного палива. Проте, наслідки цих атак можуть мати додатковий вплив на світовий енергетичний ринок, як попередив міністр оборони США Ллойд Остін.

Незважаючи на ці загрози, фактичне падіння нафтопереробних заводів наразі залишається меншим, ніж очікувалося. Офіційні дані МЕА показують, що обсяги видобутку сирої нафти в росії до кінця березня відповідають стандартним показникам.

Раніше Глава Пентагону Ллойд Остін закликав Україну не бити по російських нафтопереробних заводах, бо це збільшить ціну енергоносіїв. Хоча Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Україна має право завдавати ударів у відповідь по нафтопереробних заводах, військових та енергетичних об’єктах рф.

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